Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Вчера вечером, 2 июня, в селе Одесском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как выяснилось, 33-летний мужчина, управляя скутером марки «Рейсер», двигался по улице Советской и на перекрестке совершил столкновение с 6-летней девочкой на велосипеде. 
Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. 
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Вчера вечером, 2 июня, в селе Одесском произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как выяснилось, 33-летний мужчина, управляя скутером марки «Рейсер», двигался по улице Советской и на перекрестке совершил столкновение с 6-летней девочкой на велосипеде. 
Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. 
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Мария Филимонова