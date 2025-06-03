Омск-Информ
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·Происшествия

Церемония назначена на 5 июня.

Назначена дата церемонии прощания с известным спортивным журналистом Владимиром Истоминым, скончавшимся позавчера на 62-м году жизни.
Пресс-служба Минспорта Омской области сообщила, что церемония пройдет в четверг, 5 июня, с 12 до 14 часов в Омском велотреке, расположенном по адресу: улица Вавилова, 45/1.
Владимир Истомин всю свою сознательную жизнь посвятил спорту и спортивной журналистике. Получив образование историка, пройдя службу в рядах вооруженных сил, он начинал карьеру учителя истории, а позже перешел в телерадиокомпанию «Агава», где вел спортивную телепередачу «Это хоккей».  
Затем 20 лет трудился на телеканале «Антенна-7» спортивным корреспондентом. Последние годы Истомин работал в качестве корреспондента пресс-службы минспорта региона.
Мария Филимонова
·Происшествия

Церемония назначена на 5 июня.

Назначена дата церемонии прощания с известным спортивным журналистом Владимиром Истоминым, скончавшимся позавчера на 62-м году жизни.
Пресс-служба Минспорта Омской области сообщила, что церемония пройдет в четверг, 5 июня, с 12 до 14 часов в Омском велотреке, расположенном по адресу: улица Вавилова, 45/1.
Владимир Истомин всю свою сознательную жизнь посвятил спорту и спортивной журналистике. Получив образование историка, пройдя службу в рядах вооруженных сил, он начинал карьеру учителя истории, а позже перешел в телерадиокомпанию «Агава», где вел спортивную телепередачу «Это хоккей».  
Затем 20 лет трудился на телеканале «Антенна-7» спортивным корреспондентом. Последние годы Истомин работал в качестве корреспондента пресс-службы минспорта региона.
Мария Филимонова