Владимир Истомин ушел из жизни на 62-м году.

Сегодня стало известно о кончине известного спортивного журналиста, многолетнего сотрудника пресс-службы Министерства спорта Омской области Владимира Истомина. Он скончался вчера, 1 июня, на 62-м году жизни.

Владимир Истомин всю свою сознательную жизнь посвятил спорту и спортивной журналистике. Получив образование историка, пройдя службу в рядах вооруженных сил, он начинал карьеру учителя истории, а позже перешел в телерадиокомпанию «Агава», где вел спортивную телепередачу «Это хоккей».

Затем 20 лет трудился на телеканале «Антенна-7» спортивным корреспондентом. Последние годы Истомин продолжил работу в качестве корреспондента пресс-службы минспорта региона.

Его вклад в развитие спортивной журналистики высоко оценен профессиональным сообществом. В частности, в 2016 году Владимир Истомин стал лауреатом престижной спортивной премии губернатора Омской области «Доблесть» как лучший представитель региональных СМИ.

Информацию о месте и времени прощания обещают объявить дополнительно.