Не пострадают только льготники.

Администрация Омска планирует поднять стоимость электронных проездных билетов на муниципальный общественный транспорт. Проект постановления опубликован на официальном сайте администрации, изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

Согласно предложенным изменениям, стоимость безлимитного проездного на месяц увеличится с 2940 рублей до 3192 рублей. Цена проездного на 15 дней вырастет с 1470 рублей до 1596 рублей.

Электронный проездной на 30 поездок с двухмесячным сроком действия подорожает с 1050 рублей до 1140 рублей. Аналогично, проездной на 60 поездок с месячным сроком действия будет стоить не 2100 рублей, а 2280 рублей.

Цена безлимитного проездного для льготников останется неизменной: 15-дневный проездной обойдется в 728 рублей, месячный – в 1456 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в общественном транспорте подорожает проезд. Стоимость поездки и провоза ручной клади в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате картой. Наличными придется отдать 45 рублей вместо нынешних 40.