Омск-Информ
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·Общество

Не пострадают только льготники.

Администрация Омска планирует поднять стоимость электронных проездных билетов на муниципальный общественный транспорт. Проект постановления опубликован на официальном сайте администрации, изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

Согласно предложенным изменениям, стоимость безлимитного проездного на месяц увеличится с 2940 рублей до 3192 рублей. Цена проездного на 15 дней вырастет с 1470 рублей до 1596 рублей.

Электронный проездной на 30 поездок с двухмесячным сроком действия подорожает с 1050 рублей до 1140 рублей. Аналогично, проездной на 60 поездок с месячным сроком действия будет стоить не 2100 рублей, а 2280 рублей.

Цена безлимитного проездного для льготников останется неизменной: 15-дневный проездной обойдется в 728 рублей, месячный – в 1456 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в общественном транспорте подорожает проезд. Стоимость поездки и провоза ручной клади в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате картой. Наличными придется отдать 45 рублей вместо нынешних 40.

Олег Кипорук
·Общество

Не пострадают только льготники.

Администрация Омска планирует поднять стоимость электронных проездных билетов на муниципальный общественный транспорт. Проект постановления опубликован на официальном сайте администрации, изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

Согласно предложенным изменениям, стоимость безлимитного проездного на месяц увеличится с 2940 рублей до 3192 рублей. Цена проездного на 15 дней вырастет с 1470 рублей до 1596 рублей.

Электронный проездной на 30 поездок с двухмесячным сроком действия подорожает с 1050 рублей до 1140 рублей. Аналогично, проездной на 60 поездок с месячным сроком действия будет стоить не 2100 рублей, а 2280 рублей.

Цена безлимитного проездного для льготников останется неизменной: 15-дневный проездной обойдется в 728 рублей, месячный – в 1456 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в общественном транспорте подорожает проезд. Стоимость поездки и провоза ручной клади в автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с 35 до 38 рублей при оплате картой. Наличными придется отдать 45 рублей вместо нынешних 40.

Олег Кипорук