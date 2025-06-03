Омск-Информ
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·Авто

Это препятствие затрудняет проезд автомобилей.
Сегодня на улице 3-й Молодежной в Омске упало дерево. Ствол, как сообщают горожане, перегородил половину проезжей части, из-за чего водители вынуждены объезжать его по встречной полосе.
– Там целое длинное дерево, просто так не оттащить, – сообщил в комментариях один из омичей.
Отметим, что в минувшее воскресенье на одной из улиц Омска упал светофор. Вчера, в понедельник, городские дорожные службы вернули его на место.
Андрей Андреев
·Авто

Это препятствие затрудняет проезд автомобилей.
Сегодня на улице 3-й Молодежной в Омске упало дерево. Ствол, как сообщают горожане, перегородил половину проезжей части, из-за чего водители вынуждены объезжать его по встречной полосе.
– Там целое длинное дерево, просто так не оттащить, – сообщил в комментариях один из омичей.
Отметим, что в минувшее воскресенье на одной из улиц Омска упал светофор. Вчера, в понедельник, городские дорожные службы вернули его на место.
Андрей Андреев