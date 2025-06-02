Омск-Информ
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·Авто

После падения работать он не перестал.
Вчера в Омске на улице Химиков упал светофор. Как сообщают в соцсетях очевидцы, это произошло в районе остановки «Сады». При этом он продолжил работать.
Сегодня Управление дорожного хозяйства и благоустройства отправило на место происшествия бригаду. О результатах ее работы чиновники пообещали сообщить горожанам не позднее завтрашнего дня.
Отметим, что подобные инциденты уже случались в Омске. Например, прошлым летом на улице Суворова прямо на проезжую часть упал фонарный столб. Опору освещения заменили.
Андрей Андреев
·Авто

После падения работать он не перестал.
Вчера в Омске на улице Химиков упал светофор. Как сообщают в соцсетях очевидцы, это произошло в районе остановки «Сады». При этом он продолжил работать.
Сегодня Управление дорожного хозяйства и благоустройства отправило на место происшествия бригаду. О результатах ее работы чиновники пообещали сообщить горожанам не позднее завтрашнего дня.
Отметим, что подобные инциденты уже случались в Омске. Например, прошлым летом на улице Суворова прямо на проезжую часть упал фонарный столб. Опору освещения заменили.
Андрей Андреев