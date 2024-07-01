Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Во время происшествия ни один автомобиль не пострадал.
На улице Суворова в Омске прямо на проезжую часть упал фонарный столб. Очевидцы происшествия поделились фотографиями разбившегося фонаря в соцсетях.
В мэрии сообщили, что специалисты «Омскэлектро» сегодня выехали на место. Они заменили опору уличного освещения.
Отметим, что омичи также сообщают о кабеле, повисшем над дорогой на улице Волгоградской. По словам горожан, он мешает проезду автомобилей.
·Происшествия

Во время происшествия ни один автомобиль не пострадал.
На улице Суворова в Омске прямо на проезжую часть упал фонарный столб. Очевидцы происшествия поделились фотографиями разбившегося фонаря в соцсетях.
В мэрии сообщили, что специалисты «Омскэлектро» сегодня выехали на место. Они заменили опору уличного освещения.
Отметим, что омичи также сообщают о кабеле, повисшем над дорогой на улице Волгоградской. По словам горожан, он мешает проезду автомобилей.