Женщина не заботилась о ребенке, но все равно хотела получить деньги.

Суд лишил жительницу Омска выплат, положенных в связи с гибелью ее сына на СВО. Как сообщили в прокуратуре, все деньги получит отец парня.

По данным ведомства, женщина воспитывала своего ребенка только до 5 лет. После мальчик жил с отцом. Мать в это время сначала отбывала наказание в колонии, а потом просто уклонялась от своих обязанностей.

– Прокурор в заключении по гражданскому делу поддержал исковые требования отца, настаивая на том, что государством предоставляются меры социальной поддержки родителям военнослужащего, которые вырастили и воспитали достойного защитника Отечества. Характер социальных выплат свидетельствует о возмещении родителям нравственных и материальных потерь, которых у матери не было, – сообщили в прокуратуре.