Суд защитил права матери и вдовы погибшего военного.

Омский городской суд рассмотрел гражданское дело по заявлению матери и вдовы военнослужащего, погибшего при исполнении боевого задания в специальной военной операции. Истицы просили признать недействительным право бывшего супруга на выплаты, положенные семьям погибших военнослужащих.

Прокуратурой установлено, что с младенчества сын фактически рос без участия отца, не виделся с ним, получал воспитание исключительно от матери. Даже прожив некоторое время в одном доме, ответчик не проявлял интереса к ребенку, не заботился о нем и демонстрировал агрессивное поведение. Этот факт подтвердил ряд свидетелей.

Государство оказывает социальную поддержку лицам, потерявшим близких защитников страны, выплачивая компенсации морального и материального ущерба. Поскольку указанные льготы предусмотрены только для родителей, исполняющих обязанности воспитания ребенка, прокурор поддержал требование истца, отметив отсутствие оснований считать, что умерший юноша испытывал влияние своего биологического отца.

Окончательное решение суда постановило отказать отцу в получении компенсационных выплат, мотивировав это отсутствием фактов его реального участия в судьбе сына. Постановление пока не вступило в законную силу.