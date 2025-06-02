Минприроды советует жаловаться в мониторинговый центр, но омичи не верят в эффективность мер.

В комментариях под одной из публикаций группы «ДЫШИ!Омск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на выбросы от ТЭЦ-5.

- ТЭЦ-5 кочегарит, не стесняясь… Вы хоть фильтры бы там поставили какие… травите людей… Это просто ужас … 2 дня на даче, и вот как выглядит авто… поехали, значит, подышать мы «свежим воздухом», «оздоровиться», – написал один из пользователей.

На сообщение отреагировало министерство природных ресурсов и экологии Омской области. В ведомстве жителям посоветовали обращаться в Центр экологического мониторинга. Туда можно круглосуточно направлять информацию о выбросах по телефону или электронной почте.

- Центром экологического мониторинга и оперативного реагирования ведется учет всех сообщений граждан о загрязнении атмосферного воздуха для организации отбора проб атмосферного воздуха, а также всех проводимых замеров, выявляемых превышениях и информации с постов наблюдений, – добавили в министерстве.

Один из омичей резко отреагировал на заявление Минприроды, обвинив ведомство в пренебрежении к проблемам горожан. Он отметил, что на Поселковых установлена станция, которая регулярно фиксирует превышение концентрации химических веществ, опасных для здоровья.

- Я с вами общался на протяжении двух лет, как посредством телефонных переговоров, так и посредством переписки с министерствами, результат - НОЛЬ!!! Просто возникает вопрос: цель вашей деятельности? – вопрошает омич.

На это сообщение представители Минприроды не ответили.

Напомним, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью и завтра утром в Омске ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.