Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Концентрация токсичных веществ грозит повыситься завтра утром.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске ожидается неблагоприятная погода для рассеивания выбросов. Сегодня с 19:00 до 08:00 завтрашнего дня в воздухе будут накапливаться вредные вещества.
В связи с этим сегодня ночью и завтра утром в Омске ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем, по прогнозу, он снова будет пониженным.
Синоптики объявили период неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Промышленные предприятия города должны снизить объемы выбросов.
Андрей Андреев
·Общество

Концентрация токсичных веществ грозит повыситься завтра утром.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске ожидается неблагоприятная погода для рассеивания выбросов. Сегодня с 19:00 до 08:00 завтрашнего дня в воздухе будут накапливаться вредные вещества.
В связи с этим сегодня ночью и завтра утром в Омске ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем, по прогнозу, он снова будет пониженным.
Синоптики объявили период неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Промышленные предприятия города должны снизить объемы выбросов.
Андрей Андреев