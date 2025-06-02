С неудобствами столкнутся жители Нефтяников.
В Омске продолжаются плановые двухнедельные отключения горячей воды. Завтра, 3 июня, с ограничениями столкнутся жители 2 481 дома в Советском округе, которые обслуживают ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.
Речь идет о проспектах Мира и Культуры, об улицах Малунцева, Нефтезаводской, Энергетиков, Химиков, Тварковского, Строителей, Пригородной, Магистральной, Грозненской, Андрианова, 50 лет Профсоюзов, 1–2–4-й Поселковых, 10-го и 20-го Партсъезда и др. Воды у этих абонентов не будет до 16 июня.
Кроме того, на 1 день воду отключат в Центральном округе, в домах на улицах Красный Пахарь и 5-я Северная.