Омск-Информ
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·Происшествия

Снимок содержал кое-что запрещенное.
Ленинский районный суд оштрафовал 38-летнего омича на 2 тыс. рублей за публичную демонстрацию свастики. Как сообщает пресс-служба омских судов, мужчина опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой были изображены другой человек и запрещенный символ.
В суде омич признал вину. Решение пока не вступило в законную силу. Отметим, что в случае повторного нарушения омич может лишиться свободы на срок до 4 лет.
Отметим, что это не первый омич, наказанный за демонстрацию свастики. Исилькульский суд рассматривал подобное дело 48-летнего местного жителя. Мужчину поймали на нарушении дважды.
Андрей Андреев
·Происшествия

Снимок содержал кое-что запрещенное.
Ленинский районный суд оштрафовал 38-летнего омича на 2 тыс. рублей за публичную демонстрацию свастики. Как сообщает пресс-служба омских судов, мужчина опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой были изображены другой человек и запрещенный символ.
В суде омич признал вину. Решение пока не вступило в законную силу. Отметим, что в случае повторного нарушения омич может лишиться свободы на срок до 4 лет.
Отметим, что это не первый омич, наказанный за демонстрацию свастики. Исилькульский суд рассматривал подобное дело 48-летнего местного жителя. Мужчину поймали на нарушении дважды.
Андрей Андреев