Омск-Информ
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Проезд запретят по 19-й и 20-й Линиям.
В ближайшую пятницу, 6 июня, в Омске перекроют две улицы для празднования Курбан-байрама. Это один из главных мусульманских праздников, отмечаемый в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.
С 6:00 до 10:00 нельзя будет проехать по 19-й и 20-й Линиям от Лермонтова до  улицы 10 лет Октября. Кроме того, с 5:30 до 10:00 там запрещается парковка.
Отметим, что 6 и 7 июня омичи столкнутся и с другими ограничениями движения. Из-за велопробега перекроют десятки центральных улиц: Герцена, Тарскую, Ленина, Таубе, Партизанскую, Думскую, Лермонтова, Соборную площадь, Банковский переулок, бульвар Победы, Иртышскую набережную и другие.
Андрей Андреев
·Авто

Проезд запретят по 19-й и 20-й Линиям.
В ближайшую пятницу, 6 июня, в Омске перекроют две улицы для празднования Курбан-байрама. Это один из главных мусульманских праздников, отмечаемый в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.
С 6:00 до 10:00 нельзя будет проехать по 19-й и 20-й Линиям от Лермонтова до  улицы 10 лет Октября. Кроме того, с 5:30 до 10:00 там запрещается парковка.
Отметим, что 6 и 7 июня омичи столкнутся и с другими ограничениями движения. Из-за велопробега перекроют десятки центральных улиц: Герцена, Тарскую, Ленина, Таубе, Партизанскую, Думскую, Лермонтова, Соборную площадь, Банковский переулок, бульвар Победы, Иртышскую набережную и другие.