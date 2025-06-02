Омск-Информ
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·Общество

За два года их стало на тысячу больше.
За последние два года популяция бездомных собак в Омске выросла на 1200 особей. В 2023 году департамент городского хозяйства насчитывал 13 550 особей, а к концу 2024-го их стало 14 750.
Как сообщает «НГС55», с января по май в муниципальный приют с омских улиц забрали 1128 бездомных собак. Однако 889 выпустили обратно, после того как стерилизовали, вакцинировали и признали неагрессивными.
Отметим, что омичи переодически жалуются на бездомных собак, в том числе аггрессивных. На Дианова свора поселилась возле детской площадки, а в «Амуре» – на территории детского сада. Из-за последнего случая следователи начали проверку.
Андрей Андреев
·Общество

За два года их стало на тысячу больше.
За последние два года популяция бездомных собак в Омске выросла на 1200 особей. В 2023 году департамент городского хозяйства насчитывал 13 550 особей, а к концу 2024-го их стало 14 750.
Как сообщает «НГС55», с января по май в муниципальный приют с омских улиц забрали 1128 бездомных собак. Однако 889 выпустили обратно, после того как стерилизовали, вакцинировали и признали неагрессивными.
Отметим, что омичи переодически жалуются на бездомных собак, в том числе аггрессивных. На Дианова свора поселилась возле детской площадки, а в «Амуре» – на территории детского сада. Из-за последнего случая следователи начали проверку.
Андрей Андреев