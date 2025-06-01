Омский клуб хотел пополнить команду 21-летним игроком «Нефтехимика».

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» отказался от предложения «Авангарда» о покупке нападающего Никиты Хоружева. Об этом сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на свой источник. «Авангард» предлагал за игрока 100 миллионов рублей, однако руководство «Нефтехимика» твердо заявило, что не рассматривает никаких вариантов сделок по 21-летнему хоккеисту.

Никита Хоружев – воспитанник «Нефтехимика», дебютировавший в КХЛ в сезоне-2023/2024. В последнем регулярном чемпионате он стал вторым бомбардиром команды, набрав 34 очка (15 голов и 19 передач) в 67 проведенных матчах. Нижнекамский клуб делает на него долгосрочную ставку и надеется, что молодой нападающий продолжит развиваться в системе «Нефтехимика».

Ранее сообщалось, что омский клуб подписал защитника Семена Чистякова еще на 1 год, до конца сезона-2026/2027.