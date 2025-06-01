Боец вернулся к своей семье, однако потом сам пришел в комендатуру.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему часть.

В пресс-службе суда рассказали, что солдат, мобилизованный для участия в СВО, 20 июля 2024 года без веских оснований не вернулся из командировки на службу, а отправился домой к семье. Спустя несколько месяцев мужчина добровольно обратился в военную прокуратуру.

Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у военнослужащего ведомственной награды Министерства обороны РФ и медали «За отвагу», молодой возраст, чистосердечное признание вины и стремление продолжать службу в вооруженных силах. Бойца приговорили к 5 годам лишения свободы условно.