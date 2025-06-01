Косплеер в костюме приковал к себе взгляды сотен омичей.

Омский художник и косплеер Влад Толокнеев прогулялся в самодельном костюме Железного человека по улице Ленина. Появление персонажа произвело фурор: горожане восторгались и фотографировались с необычным прохожим.

Омички обнимали и целовали Толокнеева, дети махали руками, а взрослые подходили сфотографироваться. На молодого человека в костюме обратили внимание даже сотрудники ДПС. Видео с прогулкой персонажа комиксов опубликовали в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Влад в костюме может двигаться естественно, свободно поднимает руки и ноги, наклоняет голову и даже танцевать. На костюм у него ушло полтора года работы. В его коллекции также есть костюмы человека-паука, Оптимуса Прайма, Daft punk и другие.

В прошлом году Толокнеев уже появлялся на Любинском в образе человека-паука. Тогда он забрался на здание Концертного зала и поздравил омичей с 308-летием города.