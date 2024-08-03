Знаменитый герой комиксов забрался на здание Концертного зала и поздравил омичей с Днем города.

Сегодня, 3 августа, на улицах города заметили Человека-паука. Персонаж прогулялся по Любинскому проспекту, забрался на здание Концертного зала и поздравил омичей с 308-летием города.

– Приветствую, омичи! Я к вам залетел в город, у вас тут очень классно, красивые дома, очень улыбчивые люди. Я в полном восторге! Слышал, что у вас сегодня День города, я вас поздравляю! Желаю вам процветания, чтобы у вас было очень много крутых идей, праздников, событий! Вы лучше всех! – цитирует персонажа Телеграм-канал «omsk_putevoditel».

В образе героя комиксов выступил омич, инженер нефтегазового дела Влад Толокнеев, увлекающийся косплеем. Таким образом молодой человек хотел порадовать людей. Помимо костюма Человека-паука в его арсенале есть еще несколько, в том числе – Железного человека и Оптимуса Прайма.