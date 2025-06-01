Мужчина собирает собак уже больше 17 лет.

Омичи пожаловались на жильца многоэтажки, который устроил из своей квартиры приют для бездомных собак. История страданий животных в самодельном питомнике на улице Орджоникидзе продолжается уже более 17 лет.

Три года назад из квартиры были изъяты восемь собак, а также обнаружены трупы животных. В январе этого года оттуда спасли еще одну собаку, которая, по словам волонтеров, постоянно ждала ударов. Недавно соседи снова пожаловались на присутствие большого количества животных в квартире: собаки царапают полы, громко воют и не дают спокойно отдыхать.

– Изо дня в день лай, вонь, невозможно. В подъезд нельзя войти. На просьбу открыть никто не открывает. С угрозами: «Я натравлю на вас собак!», – рассказывает местный житель телеграм-каналу Mash Siberia.

По словам местных жителей, владелец «приюта» редко выгуливает собак, кормит их отходами с помойки и исчезает из дома по ночам, предположительно подбирая новых животных. В квартире царит антисанитария, бегают крысы и тараканы, а животные свободно выходят в подъезд, создавая дискомфорт жильцам. Соседи уверены, что поведение мужчины ненормально и требуют оказания ему психиатрической помощи. При этом омич продолжает подбирать новых животных и обращается за поддержкой к активистам.

Ранее сообщалось, что в поселке Ракитинка тоже нашли самодельный приют для собак, устроенный в ста метрах от жилых домов.