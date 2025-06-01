Омск-Информ
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·Общество

Мужчина собирает собак уже больше 17 лет.

Омичи пожаловались на жильца многоэтажки, который устроил из своей квартиры приют для бездомных собак. История страданий животных в самодельном питомнике на улице Орджоникидзе продолжается уже более 17 лет.

Три года назад из квартиры были изъяты восемь собак, а также обнаружены трупы животных. В январе этого года оттуда спасли еще одну собаку, которая, по словам волонтеров, постоянно ждала ударов. Недавно соседи снова пожаловались на присутствие большого количества животных в квартире: собаки царапают полы, громко воют и не дают спокойно отдыхать.

– Изо дня в день лай, вонь, невозможно. В подъезд нельзя войти. На просьбу открыть никто не открывает. С угрозами: «Я натравлю на вас собак!», – рассказывает местный житель телеграм-каналу Mash Siberia.

По словам местных жителей, владелец «приюта» редко выгуливает собак, кормит их отходами с помойки и исчезает из дома по ночам, предположительно подбирая новых животных. В квартире царит антисанитария, бегают крысы и тараканы, а животные свободно выходят в подъезд, создавая дискомфорт жильцам. Соседи уверены, что поведение мужчины ненормально и требуют оказания ему психиатрической помощи. При этом омич продолжает подбирать новых животных и обращается за поддержкой к активистам.

Ранее сообщалось, что в поселке Ракитинка тоже нашли самодельный приют для собак, устроенный в ста метрах от жилых домов.

Олег Кипорук
·Общество

Мужчина собирает собак уже больше 17 лет.

Омичи пожаловались на жильца многоэтажки, который устроил из своей квартиры приют для бездомных собак. История страданий животных в самодельном питомнике на улице Орджоникидзе продолжается уже более 17 лет.

Три года назад из квартиры были изъяты восемь собак, а также обнаружены трупы животных. В январе этого года оттуда спасли еще одну собаку, которая, по словам волонтеров, постоянно ждала ударов. Недавно соседи снова пожаловались на присутствие большого количества животных в квартире: собаки царапают полы, громко воют и не дают спокойно отдыхать.

– Изо дня в день лай, вонь, невозможно. В подъезд нельзя войти. На просьбу открыть никто не открывает. С угрозами: «Я натравлю на вас собак!», – рассказывает местный житель телеграм-каналу Mash Siberia.

По словам местных жителей, владелец «приюта» редко выгуливает собак, кормит их отходами с помойки и исчезает из дома по ночам, предположительно подбирая новых животных. В квартире царит антисанитария, бегают крысы и тараканы, а животные свободно выходят в подъезд, создавая дискомфорт жильцам. Соседи уверены, что поведение мужчины ненормально и требуют оказания ему психиатрической помощи. При этом омич продолжает подбирать новых животных и обращается за поддержкой к активистам.

Ранее сообщалось, что в поселке Ракитинка тоже нашли самодельный приют для собак, устроенный в ста метрах от жилых домов.

Олег Кипорук