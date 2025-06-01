Учреждение находилось в Осташково.

Федеральное КУ «Колония-поселение № 13» УФСИН по Омской области, зарегистрированное в поселке Осташково, согласно данным ЕГРЮЛ, получило статус ликвидированной организации.

Колония была основана в 1997 году и использовалась для отбывания наказания осужденными за преступления, совершенные по неосторожности, а также за впервые совершенные умышленные преступления небольшой или средней тяжести. Колонию-поселение начали закрывать еще в 2023 году.

Недавно сообщалось, что в Омске начали судить бывших сотрудников УФСИН, организовавших нелегальный магазин на территории исправительной колонии № 6. Осужденные могли ни в чем себе не отказывать и питаться за решеткой не хуже, чем в ресторанах.