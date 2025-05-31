Регион занимает одно из ведущих мест в России по количеству детей на семейном образовании.

В России с каждым годом растет популярность семейного образования. Родители забирают детей из общеобразовательных учреждений и сами занимаются их обучением – кто-то устраивает отпрысков в частные школы, другие нанимают репетиторов, третьи используют другие формы, в том числе организуют «домашние» школы.

Одним из ведущих регионов страны по развитию семейного образования является Омская область. По данным портала «Вести образования», на конец 2024 года в регионе насчитывалось 9153 ребенка на семейном образовании. За год прирост составил 36 %. Впереди только Москва, где около 23 тысяч «семейников». В Санкт-Петербурге вне государственных школ учатся 6686 детей, а лидером роста (+75 %) стала Свердловская область, где из бюджета выделяются компенсации на семейное образование.

Десять лет назад такие компенсации были и в Омской области, но под давлением педагогического сообщества и минобра региональное правительство их отменило. Несмотря на отсутствие доплаты, семейное образование в Омске и области не только не умерло, но и продолжает успешно развиваться.

– Выбор семейного образования в начальной и средней школе – это в первую очередь ценностный выбор родителей: определенный запрос к содержанию образования и форме организации образовательного процесса, – говорит известный российский тьютор, проектировщик образовательных событий Ольга Кузнецова. – Он зависит от конкретной семьи. Для одних важна безотметочная система, которая способствует развитию гибкого мышления, для других – факт того, что ребенок не способен продуктивно вписаться в рамки существующей школы (высокий темп, склонность к блоковому обучению, нейропсихологические особенности), образ жизни и место проживания семьи. Нет единого критерия выбора семейного образования. И решение часто зависит от уровня образования и осведомленности родителей.

Эксперт отмечает, что такое образование требует значительных вложений ресурсов со стороны семьи (время и материальное обеспечение), а важным фактором развития этой формы образования становится информационное пространство поддержки для единомышленников и образовательные возможности, созданные в регионе в сфере альтернативного образования. В Омской области, где семейное образование состоялось как явление, очевидно, такие условия есть.