Помимо «ястребов», игроком заинтересованы еще несколько топ-клубов.​

В сферу интересов омского «Авангарда» попал 30-летний защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. Инсайдера цитирует телеграм-канал «Хоккейная правда».

Опытный защитник выступает в КХЛ с сезона 2015/16. Рафиков уехал из Ярославля в первом сезоне, а далее никогда не покидал «железнодорожников».

В этом сезоне игрок провел за «Локомотив» 85 игр, забросил 8 шайб и отдал 19 голевых передач.

Кроме «Авангарда», защитника хочет видеть в своем составе московский ЦСКА, петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

Напомним, что ранее стало известно о том, что «Авангард» серьезно настроен на покупку Василия Пономарева из «Уилкс-Берри» – фарм-клуба «Питтсбурга».