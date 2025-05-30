С начала сезона укушено более тысячи несовершеннолетних.

В Омской области с начала сезона зарегистрировали 3 076 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, из них 1 051 случай среди детей. Показатель за последние две недели вырос на 238 случаев. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка остается в пределах нормы, поскольку показатели не превышают средние значения прошлых лет.

Лабораторные анализы показали, что среди почти всех исследованных клещей – 97 % от общего числа – у 8,6 % выявлены боррелии, возбудители болезни Лайма. Ещё 1,3 % оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, а у 0,8 % обнаружены опасные микроорганизмы, вызывающие эрлихиоз и анаплазмоз.

Отметим, что неделю назад покусанных омичей было 2244, среди них 813 – дети.