Некоторые из них заражены опасными болезнями.

По свежей информации Управления Роспотребнадзора по Омской области на 15 мая, в медицинские учреждения обратились 2244 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 813 – дети. Показатель за последнюю неделю вырос на 653 случая. Однако, как отмечают специалисты ведомства, эта цифра не превышает обычных показателей за этот период.

Ни одного случая заболевания, вызванного укусами клещей, в регионе не зарегистрировано.

Лаборатории исследовали 97,9 % клещей, извлеченных с тел пострадавших. Анализ показал, что 9,4 % из них инфицированы боррелиями, 1,5 % – вирусом клещевого энцефалита, 0,7 % – возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека, а 0,2 % – бактериями, вызывающими гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Неделю назад покусанных омичей было 1591, среди них – 573 ребенка.