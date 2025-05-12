Насекомые также были заражены эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.

К 7 мая в больницы Омской области с укусами клещей обратился 1591 человек. Среди них 573 ребенка.

В лабораториях исследовали 97,9 % клещей, снятых с людей. Часть из них оказалась заражена:

10,2 % – боррелиями,

1,9 % – вирусом клещевого энцефалита,

0,7 % – вирусом моноцитарного эрлихиоза человека,

0,1 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

То есть зараженные клещи покусали около 200 человек. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не зарегистрировано.

Отметим, что прививки против клещевого энцефалита в этом году поставили более 50 тыс. человек.