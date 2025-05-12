Омск-Информ
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·Общество

Насекомые также были заражены эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.
К 7 мая в больницы Омской области с укусами клещей обратился 1591 человек. Среди них 573 ребенка.
В лабораториях исследовали 97,9 % клещей, снятых с людей. Часть из них оказалась заражена:
  • 10,2 % – боррелиями,
  • 1,9 % – вирусом клещевого энцефалита,
  • 0,7 % – вирусом моноцитарного эрлихиоза человека,
  • 0,1 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.
То есть зараженные клещи покусали около 200 человек. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не зарегистрировано.
Отметим, что прививки против клещевого энцефалита в этом году поставили более 50 тыс. человек.
·Общество

Насекомые также были заражены эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.
К 7 мая в больницы Омской области с укусами клещей обратился 1591 человек. Среди них 573 ребенка.
В лабораториях исследовали 97,9 % клещей, снятых с людей. Часть из них оказалась заражена:
  • 10,2 % – боррелиями,
  • 1,9 % – вирусом клещевого энцефалита,
  • 0,7 % – вирусом моноцитарного эрлихиоза человека,
  • 0,1 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.
То есть зараженные клещи покусали около 200 человек. Однако, как сообщает Роспотребнадзор, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в регионе не зарегистрировано.
Отметим, что прививки против клещевого энцефалита в этом году поставили более 50 тыс. человек.