Шарипзянов заявил, что с нетерпением ждет сбора команды в августе.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что особенного в главном тренере Ги Буше, благодаря которому команда смогла изменить ход сложного сезона 2024/25.

– Думаю, его харизма, то, какой он человек, его справедливость. Он всех поставил на «одну страницу» – все делают одно и то же. Неважно, кто ты, как тебя зовут, он всех сделал равными, и это дало свои плоды. Все делали свою работу – кто-то больше, кто-то меньше, но все сделали вклад в достижение цели. К сожалению, нам немного не хватило, но есть над чем работать, – цитирует слова защитника «Советский спорт».

Шарипзянов отметил, что в интернете видна лишь малая часть того, что происходило в команде.

– Многое было за закрытыми дверями и игроками. Он очень сильный психолог, хороший тренер. Я просто жду не дождусь, когда мы уже соберемся в августе и пойдем в следующий сезон, – подытожил капитан.

Напомним, что Дамир Шарипзянов по итогам сезона получил «Золотой шлем» и вошел в символическую сборную КХЛ сезона 2024/25.