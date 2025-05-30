Дамир Шарипзянов вошел в символическую сборную КХЛ.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил «Золотой шлем» и вошел в символическую сборную КХЛ сезона 2024/25. На награждении лидер команды в первую очередь поблагодарил свою семью за поддержку.

– Спасибо своей любимой жене за то, что она поддерживает и толкает меня вперед. Спасибо большое моим детям, которые сейчас, я уверен, смотрят и наблюдают. Я вас очень сильно люблю. Спасибо родителям за то, что вы вложили в меня все это, все, что у вас было. – сказал Шарипзянов.

Также капитан поблагодарил весь «Авангард». Теплые слова были адресованы не только игрокам и тренерам, но и персоналу с руководителями. Благодарности удостоиласть и сама КХЛ. Шарипзянов надеется, что это далеко не конец и лига станет еще лучше.

Самые главные слова благодарности были произнесены болельщикам. Ведь без фанатов на трибунах не было бы никакого хоккея.

– И самое главное, спасибо болельщикам, болельщикам КХЛ, болельщикам хоккея. Без вас не было бы нас. Спасибо вам большое, – поблагодарил капитан.

Напомним, что за этот сезон Шарипзянов провел 81 игру, забросив 15 шайб и сделав 38 передач, набрал 53 очка, провел 127 силовых приемов и заблокировал 156 бросков в ворота.