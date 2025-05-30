В администрации заявили, что добавить автобусы невозможно.

Вчера, 29 мая, жители Левобережья пожаловались на отсутствие транспорта с 11-го микрорайона. Одна из жалоб поступила в чат депутата Госдумы Оксаны Фадиной «Фадина общается 2.0».

По словам омича, утром невозможно уехать: автобус № 415 не выходит на линию, маршрут № 96 – только «в мечтах», а № 3 ходит с интервалом 40–45 минут.

– Вы мне отвечали, что проведете, доведете и т. д. информацию до перевозчика?! Понимаю, по факту, что толку нет и не будет. Рассмотрите тогда другой вариант, добавьте в летнее время утром промежуточный маршрут у автобуса номер 3 или 96 пустите по 70 лет Октября, а то он (если выходит вдруг на линию) сейчас дублирует 14 номер по левому берегу. Почему с 67 маршрутом нет проблем, а мы просим какой год, – написал омич. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

В ответ администрации Омска сообщили, что добавить автобусы на данный момент невозможно.

– Добавление автобусов не представляется возможным по причине того, что весь подвижной состав распределен по действующим маршрутам. Сегодня в рабочем порядке ваше обращение доведено до сведения перевозчика, рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию, – ответили представители мэрии.

Напомним, что проблемы с транспортом на Левобережье начались из-за ремонта моста у Телецентра.