Омск-Информ
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·Политика

Им вновь стал Андрей Сухих.

Сегодня, 30 мая, было подписано распоряжение о назначении заместителем министра региональной безопасности Омской области Андрея Сухих. Документ подписал глава региона Виталий Хоценко.

– Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 2 июня 2025 года сроком на один год, – говорится в распоряжении.

Напомним, что Андрей Сухих был назначен замминистра региональной безопасности в прошлом году. Следовательно, сегодня он был переназначен на эту должность.

Ранее Сухих работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области, где был пресс-секретарем, а позже заместителем начальника управления организации деятельности этого же ведомства. 

Мария Филимонова
·Политика

Им вновь стал Андрей Сухих.

Сегодня, 30 мая, было подписано распоряжение о назначении заместителем министра региональной безопасности Омской области Андрея Сухих. Документ подписал глава региона Виталий Хоценко.

– Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 2 июня 2025 года сроком на один год, – говорится в распоряжении.

Напомним, что Андрей Сухих был назначен замминистра региональной безопасности в прошлом году. Следовательно, сегодня он был переназначен на эту должность.

Ранее Сухих работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области, где был пресс-секретарем, а позже заместителем начальника управления организации деятельности этого же ведомства. 

Мария Филимонова