Им стал Андрей Сухих. Распоряжение опубликовано сегодня.

Им стал Андрей Сухих. Распоряжение опубликовано сегодня.

У министра региональной безопасности Омской области Алексея Кубица появился еще один заместитель. На эту должность назначен Андрей Сухих. Распоряжение, подписанное губернатором Виталием Хоценко, опубликовано сегодня.

– Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 31 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца, – говорится в документе.

У главы министра региональной безопасности уже есть первый заместитель Дмитрий Гарнагин и заместитель Юрий Хлебков. Должность второго зама на сайте ведомства пока значится вакантной. Очевидно, именно ее и занял Сухих.

Известно, что Андрей Сухих работал в Главном государственно-правовом управлении Омской области, где был пресс-секретарем, а позже – заместителем начальника управления организации деятельности этого же ведомства.

Также Сухих является одним из победителей кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение».