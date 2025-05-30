Майкл Маклауд встал в один ряд с лучшим бомбардиром плей-офф.

Легионер «Авангарда» Майкл Маклауд назван одним из лучших зарубежных игроков, выступающих за российские клубы. Мнением поделился экс-форвард клубов КХЛ Евгений Артюхин.

– Хорошо сыграл Маклауд, который начал сезон в «Барысе», а затем стал одной из ключевых фигур в «Авангарде», – приводит слова Артюхина портал Allhockey.ru.

Также бывший нападающий отметил игру Барона Фрэза, играющего за «Локомотив», Скотта Уилсона, Джошуа Ливо и Шелдона Ремпала из «Салавата». В этом сезоне Шелдон Ремпал признан лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Напомним, что недавно Майкла Маклауда обвинили в сексуальном насилии. Претензии появились у канадки, которая в 2016 году сама пошла в отель с хоккеистом, потому что «ей трудно говорить нет». Также девушка призналась, что накануне выпила 12 алкогольных напитков и выглядела «действительно пьяной». Фигурантами дела стали 5 канадских хоккеистов, которым грозит до 10 лет лишения свободы. Нападающий «Авангарда» свою вину отрицает .