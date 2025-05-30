Илья Каблуков стал обладателем приза «За верность хоккею» им. Сергея Гимаева.

Илья Каблуков преодолел рубеж в 1000 сыгранных матчей в КХЛ и получил за это награду. Нападающий был награжден призом «За верность хоккею» им. Сергея Гимаева и стал счастливым обладателем автомобиля .«Лада Нива Трэвэл».

– Хочу сказать слова благодарности своей семье, супруге и дочкам, Николь и Стефании, за то, что терпят это долгие-долгие годы, путешествуют со мной и всегда рядом. Спасибо родителям, которые отдали меня в хоккей. Лиге, которая процветает с каждым годом. Спасибо руководству «Авангарда», которое дало мне шанс сыграть в этом сезоне и добраться до тысячи матчей,– благодарит форвард.

В марте этого года 37-летний Илья Каблуков стал первым игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 розыгрышах Кубка Гагарина. Однако генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что в следующем сезоне контракт с нападающим продлевать не будут.

В завершившемся сезоне Каблуков принял участие в 42 матчах «регулярки», набрав 16 очков (3 шайбы + 13 передач). В плей‑офф нападающий провел 13 игр и набрал 2 очка (0+2).

Напомним, что приз имени заслуженного тренера России Сергея Гимаева «За верность хоккею» ежегодно вручается играющему ветерану-наставнику.