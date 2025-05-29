Омск-Информ
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·Общество

Малышку приютила волонтер приюта для животных и назвала Боней.

Сотрудники полиции установили местонахождение щенка, над которым издевались омские подростки. Собаку приютила 69-летняя жительница Октябрьского округа – волонтер приюта для животных. Щенка – смесь собак пород русский спаниель и сибирский хаски – назвали Боней. Малышку осмотрели, поставили прививку, снабдили едой и пеленками. Также стала известна дальнейшая судьба Бони.

– Через месяц передаст окрепшее домашнее животное в надежные руки – еще одному волонтеру приюта, – рассказали в полиции.

Сегодня полицейские убедились, что собака находится в безопасности. С подростками продолжают работать инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи.

Наталья Корнеева
·Общество

Малышку приютила волонтер приюта для животных и назвала Боней.

Сотрудники полиции установили местонахождение щенка, над которым издевались омские подростки. Собаку приютила 69-летняя жительница Октябрьского округа – волонтер приюта для животных. Щенка – смесь собак пород русский спаниель и сибирский хаски – назвали Боней. Малышку осмотрели, поставили прививку, снабдили едой и пеленками. Также стала известна дальнейшая судьба Бони.

– Через месяц передаст окрепшее домашнее животное в надежные руки – еще одному волонтеру приюта, – рассказали в полиции.

Сегодня полицейские убедились, что собака находится в безопасности. С подростками продолжают работать инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи.

Наталья Корнеева