Омск-Информ
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·Общество

Девочки издевались над купленным в интернете животным. 

В полиции рассказали о судьбе щенка, которого истязали юные омички. Как стало известно «Омск-информу», проводится проверка и все необходимые мероприятия, однако самого щенка полиция не ищет. 

Сотрудник МВД предложил неравнодушным самостоятельно сходить на место и поискать щенка. 

– Это можно туда сходить. Можно сходить, можно не сходить, – предложили в ведомстве. 

Напомним, что две 13-летние школьницы зверски издевались над щенком в недостроенном здании на улице Маяковского. Школьницы тыкали в щенка ножом, пытались перерезать горло, били беззащитное животное кирпичом по голове и записывали это на видео.

Олег Кипорук
·Общество

Девочки издевались над купленным в интернете животным. 

В полиции рассказали о судьбе щенка, которого истязали юные омички. Как стало известно «Омск-информу», проводится проверка и все необходимые мероприятия, однако самого щенка полиция не ищет. 

Сотрудник МВД предложил неравнодушным самостоятельно сходить на место и поискать щенка. 

– Это можно туда сходить. Можно сходить, можно не сходить, – предложили в ведомстве. 

Напомним, что две 13-летние школьницы зверски издевались над щенком в недостроенном здании на улице Маяковского. Школьницы тыкали в щенка ножом, пытались перерезать горло, били беззащитное животное кирпичом по голове и записывали это на видео.

Олег Кипорук