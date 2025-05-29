Местность, где пропала Милена Акентьева, заболочена и труднодоступна.

Сегодня, 29 мая, в поисках 11-классницы из села Камышино-Курское Муромцевского района Омской области Милены Акентьевой приняли участие 94 человека.

– В том числе полицейские и Росгвардия, которые получают по две или три задачи в день, – сообщают в группе «Подслушано в Муромцево».

По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело. По информации следствия, последний раз Милену Акентьеву видели 18 мая. Около шести утра она вышла из дома подруги и пропала.

– Люди ищут ребенка по болотам, среди зарослей, в труднопроходимых местах. Поисковики строго следуют маршруту, важно осмотреть каждый уголок. Низкий поклон всем, кто сегодня и ранее участвовал в поисках. Давайте надеяться, что сегодня ее найдут. Столько усилий приложено, пора уже. Вечером, хочется верить, мы сможем сообщить: «Милену нашли», – публикуют пост в группе администрации Муромцевского района.

Если кому бы то ни было известно местонахождение разыскиваемой, позвоните по тел. 79-32-97 или 395-506.