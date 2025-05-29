Полицейские отыскали три пропавших транспортных средства, которыми воспользовался ранее судимый житель села Яман.

В Крутинском районе Омской области задержан 20-летний житель села Яман, его подозревают в совершении противоправных действий, а именно за кражу двух транспортных средств и угоне еще одного.

О первом инциденте сообщила его односельчанка, у которой из гаража пропал мотоцикл «Иж-Планета-2». После стало известно о похищении автомобиля «Рено Логан», при этом автомобиль вывели тоже из гаража, сорвав замок. Третьим пострадавшим жителем села Яман стал пенсионер, который заметил, что на его автомобиле ВАЗ 21053 кто-то ездил без его ведома – двигатель еще не остыл.

Полицейские Крутинского района выяснили подробности и установили личность подозреваемого.

– Им оказался 20-летний житель села Яман, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, – отметили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что на «Рено» он ездил в придорожное кафе, по дороге его разбил, на мотоцикле парень проехал лишь несколько километров. Потом спрятал его, замаскировав травой. На ВАЗе подозреваемый лишь покатался и вернул автомобиль на место. В итоге фигурант задержан и заключен под стражу, в отношении его возбуждено два уголовных дела по статье о краже и одно уголовное дело об угоне.