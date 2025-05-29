Омск-Информ
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·Политика

Без одобрения горсовета чиновники больше не смогут занять руководящие посты.

В Омске планируют изменить правила назначения чиновников на ключевые посты в мэрии. После реформы нельзя будет назначить первого заместителя мэра, его заместителей и руководителей департаментов без согласования с горсоветом.

Если изменения вступят в силу, всех кандидатов на руководящие должности будут выносить на голосование депутатов. Для утверждения будет достаточно простого большинства голосов. Если кандидат не наберет нужного количества голосов с первого раза, его можно будет повторно предложить, но не более двух раз.

Таким образом, горсовет Омска фактически получит право участвовать в формировании команды городской администрации.

С 2017 года мэра Омска выбирают депутаты горсовета, но при назначении его заместителей такой порядок пока не применяется.

Напомним, что в Омской области также готовят реформу выборов мэров и глав районов. Согласно новому законопроекту, их будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных губернатором. Этот закон планируют представить 29 мая.

Алексей Новиков
·Политика

Без одобрения горсовета чиновники больше не смогут занять руководящие посты.

В Омске планируют изменить правила назначения чиновников на ключевые посты в мэрии. После реформы нельзя будет назначить первого заместителя мэра, его заместителей и руководителей департаментов без согласования с горсоветом.

Если изменения вступят в силу, всех кандидатов на руководящие должности будут выносить на голосование депутатов. Для утверждения будет достаточно простого большинства голосов. Если кандидат не наберет нужного количества голосов с первого раза, его можно будет повторно предложить, но не более двух раз.

Таким образом, горсовет Омска фактически получит право участвовать в формировании команды городской администрации.

С 2017 года мэра Омска выбирают депутаты горсовета, но при назначении его заместителей такой порядок пока не применяется.

Напомним, что в Омской области также готовят реформу выборов мэров и глав районов. Согласно новому законопроекту, их будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных губернатором. Этот закон планируют представить 29 мая.

Алексей Новиков