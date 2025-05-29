Без одобрения горсовета чиновники больше не смогут занять руководящие посты.

В Омске планируют изменить правила назначения чиновников на ключевые посты в мэрии. После реформы нельзя будет назначить первого заместителя мэра, его заместителей и руководителей департаментов без согласования с горсоветом.

Если изменения вступят в силу, всех кандидатов на руководящие должности будут выносить на голосование депутатов. Для утверждения будет достаточно простого большинства голосов. Если кандидат не наберет нужного количества голосов с первого раза, его можно будет повторно предложить, но не более двух раз.

Таким образом, горсовет Омска фактически получит право участвовать в формировании команды городской администрации.

С 2017 года мэра Омска выбирают депутаты горсовета, но при назначении его заместителей такой порядок пока не применяется.

Напомним, что в Омской области также готовят реформу выборов мэров и глав районов. Согласно новому законопроекту, их будут избирать депутаты из числа кандидатов, предложенных губернатором. Этот закон планируют представить 29 мая.