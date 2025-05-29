Омск-Информ
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·Общество

Объекты из переработанного пластика поставили на Любинском проспекте.

Омичи заметили необычные лавочки на Любинском проспекте. Табличка на них гласит, что они сделаны из переработанных крышек. Две новые лавочки и урна установлены напротив скульптуры Городового, на пересечении улиц Ленина и Щербанева.

Однако омичи встретили новые лавочки без восторга. Объекты установлены под солнцем, а значит, в жаркий летний день в тени не спрятаться. Также пешеходы, которым нужно будет отдохуть, сядут спиной к дороге, а металлические ограждения не дают полной защиты в случае непредвиденных ситуаций.

– Под солнцем (тени нет, чтобы отдохнуть спрятаться), прямо на перекрестке дорог (опасно, заборчик вряд ли спасет), нагородили на пятаке кучу лавочек, правее в 3 метрах тоже есть лавочки, –  негодует омичка Евгения в коментариях телеграм-канала «Омск_путеводитель».

Напомним, что недавно в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета центральную улицу города будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых гуляний. Они будут длиться с вечера пятницы до вечера воскресенья.

Олег Кипорук
·Общество

Объекты из переработанного пластика поставили на Любинском проспекте.

Омичи заметили необычные лавочки на Любинском проспекте. Табличка на них гласит, что они сделаны из переработанных крышек. Две новые лавочки и урна установлены напротив скульптуры Городового, на пересечении улиц Ленина и Щербанева.

Однако омичи встретили новые лавочки без восторга. Объекты установлены под солнцем, а значит, в жаркий летний день в тени не спрятаться. Также пешеходы, которым нужно будет отдохуть, сядут спиной к дороге, а металлические ограждения не дают полной защиты в случае непредвиденных ситуаций.

– Под солнцем (тени нет, чтобы отдохнуть спрятаться), прямо на перекрестке дорог (опасно, заборчик вряд ли спасет), нагородили на пятаке кучу лавочек, правее в 3 метрах тоже есть лавочки, –  негодует омичка Евгения в коментариях телеграм-канала «Омск_путеводитель».

Напомним, что недавно в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета центральную улицу города будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых гуляний. Они будут длиться с вечера пятницы до вечера воскресенья.

Олег Кипорук