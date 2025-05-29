Объекты из переработанного пластика поставили на Любинском проспекте.

Омичи заметили необычные лавочки на Любинском проспекте. Табличка на них гласит, что они сделаны из переработанных крышек. Две новые лавочки и урна установлены напротив скульптуры Городового, на пересечении улиц Ленина и Щербанева.

Однако омичи встретили новые лавочки без восторга. Объекты установлены под солнцем, а значит, в жаркий летний день в тени не спрятаться. Также пешеходы, которым нужно будет отдохуть, сядут спиной к дороге, а металлические ограждения не дают полной защиты в случае непредвиденных ситуаций.

– Под солнцем (тени нет, чтобы отдохнуть спрятаться), прямо на перекрестке дорог (опасно, заборчик вряд ли спасет), нагородили на пятаке кучу лавочек, правее в 3 метрах тоже есть лавочки, – негодует омичка Евгения в коментариях телеграм-канала «Омск_путеводитель».

Напомним, что недавно в Омске стартовал проект «Пешеходный Любинский». До конца лета центральную улицу города будут перекрывать на участке от площади Победы до улицы Партизанской для проведения массовых гуляний. Они будут длиться с вечера пятницы до вечера воскресенья.