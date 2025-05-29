Власти рассматривают вариант начала строительства раньше сроков за счет частных инвестиций.

В Омской области могут начать строительство Северного обхода уже в 2025 году – на год раньше запланированного срока. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Динар Курманов в интервью «Вестям-Омск».

По его словам, проект могут запустить досрочно за счет частных инвестиций через концессию. Окончательное решение планируют принять в ближайшие месяц-полтора.

– В течение месяца-полутора примем решение: начинать ли в этом году за счет коммерческих денег, или стартовать по федеральной линии в 2026 году, – отметил Курманов.

К строительству уже все практически готово: выделено 27,1 миллиарда рублей, подготовлена полоса отвода, изъято 88 % необходимых земель.

Напомним, что в январе этого года Главгосэкспертиза в Москве одобрила проектную документацию и инженерные изыскания.