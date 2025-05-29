Это позволит многим семьям сократить расходы на коммунальные услуги.

Губернатор Виталий Хоценко провел очередное заседание штаба по газификации региона. На нем, в частности, обсуждалось участие муниципальных районов в инвестиционной программе, направленной на перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный.

Для реализации этой программы муниципальным образованиям необходимо предоставить в «Омскгазстройэксплуатацию» пакет документов, включающий решение собственников жилья и подтверждение готовности к технической модернизации. Важно отметить, что работы по газификации проводятся при наличии технической возможности и близости сетей газораспределения. В тех случаях, где это необходимо, будут построены подводящие газопроводы до фасадов МКД, что обеспечит доступ к природному газу.

Жители МКД активно подают заявки на перевод своих домов на более экономичное и экологически чистое топливо. В текущем году запланировано бесплатное подведение сетевого газа к 126 многоквартирным домам. В 2026 году планируется перевод еще почти 200 многоквартирных домов на природный газ.

Виталий Хоценко поручил главам районов оказывать максимальное содействие газовикам и активно работать с жителями многоквартирных домов. Важно, чтобы местные власти были вовлечены в процесс и помогали жителям в вопросах, касающихся газификации.