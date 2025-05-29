Мужчине грозит 9,5 года строгого режима.

Апелляционная инстанция Омского областного суда оставила без изменений решение Куйбышевского районного суда, вынесенное 25 октября 2024 года в отношении гражданина с двойным гражданством, подозреваемого в подготовке к убийству.

Суд признал 44-летнего Або Элелаа Мохамеда Эльсаеда виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация в приготовлении к убийству, то есть умышленному причинению смерти двум лицам, совершенному из корыстных побуждений, по найму, преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Согласно постановлению суда первой инстанции, преступнику назначено 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Суд также удовлетворил иск пострадавших сторон о компенсации морального вреда, присудив выплату суммы в размере 750 тысяч рублей.

Напомним, что Мохамед конфликтовал с супругой из-за своей ревности и развода, а также не хотел делить имущество и разлучаться с дочерью. Поэтому решил организовать убийство жены. А позже попросил за 1,5 млн рублей убить мать его знакомого, чье имущество он хотел присвоить.