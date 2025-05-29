Компания продает еще одно здание.
Компания «Ростелеком» решила продать еще одно принадлежащее ей здание, расположенное на улице Кирова, 18а, в Омске. Объект размещается на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Двухэтажное здание было возведено в 1995 году и представляет собой единый лот, состоящий из двух отдельных объектов недвижимости: одно помещение занимает площадь свыше 3,5 тыс. квадратных метров и охватывает первый – пятый этажи, второе помещение, меньшее по размеру (57,7 кв. метра), расположено на первом этаже. Помимо самой недвижимости, покупателю передается установленное оборудование: кондиционеры, система видеонаблюдения, приборы учета потребления ресурсов и охрана периметра.
Продавец установил начальную цену продажи в размере 74,18 млн рублей. Шаг торгов составит 741,8 тыс. рублей.
В объявлении указывается, что будущий собственник обязывается предоставить помещения общей площадью 1721,3 кв. метра в аренду компании «Ростелеком» для размещения и функционирования коммуникационного оборудования. Цена аренды зафиксирована на уровне 200 рублей за один квадратный метр ежемесячно.
Запись заявлений на участие в торгах продлится до 15 июня включительно, сами же торги назначены на 19 июня.
Отметим, что это не первая подобная продажа. Недавно сообщалось, что компания выставила на продажу свое здание на Левобережье за 150 млн руб.