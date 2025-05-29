Компания продает еще одно здание.

Компания «Ростелеком» решила продать еще одно принадлежащее ей здание, расположенное на улице Кирова, 18а, в Омске. Объект размещается на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Двухэтажное здание было возведено в 1995 году и представляет собой единый лот, состоящий из двух отдельных объектов недвижимости: одно помещение занимает площадь свыше 3,5 тыс. квадратных метров и охватывает первый – пятый этажи, второе помещение, меньшее по размеру (57,7 кв. метра), расположено на первом этаже. Помимо самой недвижимости, покупателю передается установленное оборудование: кондиционеры, система видеонаблюдения, приборы учета потребления ресурсов и охрана периметра.

Продавец установил начальную цену продажи в размере 74,18 млн рублей. Шаг торгов составит 741,8 тыс. рублей.

В объявлении указывается, что будущий собственник обязывается предоставить помещения общей площадью 1721,3 кв. метра в аренду компании «Ростелеком» для размещения и функционирования коммуникационного оборудования. Цена аренды зафиксирована на уровне 200 рублей за один квадратный метр ежемесячно.

Запись заявлений на участие в торгах продлится до 15 июня включительно, сами же торги назначены на 19 июня.