На продажу выставлено четырехэтажное здание на Левобережье.

Крупная федеральная интернет-компания «Ростелеком» выставила на продажу свое здание на Левобережье. Четырехэтажное здание планируют реализовать через сайт бесплатных объявлений за 150 млн руб.

Объект площадью 4,59 тыс. кв. м. построено в 1977 году. Объект хотят продать посредством торгов, его планируют объявить в третьем-четвертом квартале 2025 года на электронной торговой площадке «Росэлторг».

В объявлении сообщается, что обязательное условие продажи - обратная аренда помещений площадью 1744,5 кв.м. под размещение и функционирование оборудования связи. Договор аренды собираются заключить на 2 года.

Интересно, что четыре года назад «Ростелеком» собирались продать свой главный офис по улице Гагарина, памятник истории и культуры «Дом доходный В. И. Зайцева», построенный в конце ХIХ – начале ХХ веков. Объект оценили в 32 млн рублей.