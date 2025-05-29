Аварийные службы не сообщают, когда будет устранена проблема.

Жильцы многоквартирного дома №99/1 по улице 9-я Северная столкнулись с серьезной проблемой. Второй день здание остается без электричества. Как, сообщают местные жители, дом не оборудован газовыми плитами, а из-за отсутствия электроэнергии пользоваться электрическими плитами люди не могут.

При обращении в аварийно-диспетчерскую службу жителям отвечают, что произошла авария, и советуют ждать до устранения, не называя сроков.

– Все сидят тихонько, а здесь живут люди, которые не могут приготовить покушать, не все могут позволить себе питаться в ресторане, – говорится в сообщении в паблике «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте.