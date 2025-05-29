Омск-Информ
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·Происшествия

Аварийные службы не сообщают, когда будет устранена проблема.
Жильцы многоквартирного дома №99/1 по улице 9-я Северная столкнулись с серьезной проблемой. Второй день здание остается без электричества. Как, сообщают местные жители, дом не оборудован газовыми плитами, а из-за отсутствия электроэнергии пользоваться электрическими плитами люди не могут.
При обращении в аварийно-диспетчерскую службу жителям отвечают, что произошла авария, и советуют ждать до устранения, не называя сроков. 
– Все сидят тихонько, а здесь живут люди, которые не могут приготовить покушать, не все могут позволить себе питаться в ресторане, – говорится в сообщении в паблике «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что жители поселка Солнечного внезапно остались без электричества более чем на сутки.
Мария Филимонова
·Происшествия

Аварийные службы не сообщают, когда будет устранена проблема.
Жильцы многоквартирного дома №99/1 по улице 9-я Северная столкнулись с серьезной проблемой. Второй день здание остается без электричества. Как, сообщают местные жители, дом не оборудован газовыми плитами, а из-за отсутствия электроэнергии пользоваться электрическими плитами люди не могут.
При обращении в аварийно-диспетчерскую службу жителям отвечают, что произошла авария, и советуют ждать до устранения, не называя сроков. 
– Все сидят тихонько, а здесь живут люди, которые не могут приготовить покушать, не все могут позволить себе питаться в ресторане, – говорится в сообщении в паблике «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте.
Ранее сообщалось, что жители поселка Солнечного внезапно остались без электричества более чем на сутки.
Мария Филимонова