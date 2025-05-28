В семи домах сутки отсутствовало электричество.

Жители поселка Солнечного в Омске уже более суток находятся без электричества. Проблемы начались вечером 26 мая, около 20:20, когда свет неожиданно погас в домах на улицах 4–10-я Солнечные.

Как сообщают местные жители, электричество в этих домах играет важнейшую роль, так как котельные, снабжающие дома теплом и горячей водой, работают на электроэнергии. Сбои происходят регулярно, особенно тяжело приходится зимой.

– Отключения проходят периодически, с большими интервалами люди сидят без света. Зимой особенно ощутимо. Лично с двумя маленькими детьми (один из которых новорожденный) сидела зимой без отопления, – рассказала омичка в паблике «ЧП Омск».

Как оказалось, электросети являются бесхозными и для их ремонта нужно специальное разрешение.

– Сети по данному адресу действительно являются бесхозными. Работать на бесхозных сетях можно только после получения разрешения штаба при губернаторе и министре энергетики региона, – сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь – Омскэнерго».

Бригада «Россетей» прибыла на место лишь на следующий день, 27 мая, ближе к вечеру, около 18:00. Однако, прибыв на место, мастера столкнулись с необходимостью дождаться команды от «Омскэлектро», без участия которой начать ремонтные работы было невозможно. В результате ремонтные работы затянулись, но уже под ночь того же дня электроснабжение поселка было восстановлено.