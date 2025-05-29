Работы планируют закончить в ноябре этого года.

В омском сквере «Водников», расположенном в Советском округе, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству. По словам представителей администрации, стоимость контракта достигла приблизительно 3 млн рублей.

Программа благоустройства предусматривает укладку современной тротуарной плитки, установку уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, скамеек, урн, а также возведение городских качелей. Особое внимание уделено улучшению внешнего вида территории путем озеленения.

Исполнителем проекта выступил ИП Артамошкин Александр Юрьевич. Ожидается завершить все запланированные работы до середины ноября текущего года.