Омск-Информ
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·Общество

Работы планируют закончить в ноябре этого года.
В омском сквере «Водников», расположенном в Советском округе, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству. По словам представителей администрации, стоимость контракта достигла приблизительно 3 млн рублей.
Программа благоустройства предусматривает укладку современной тротуарной плитки, установку уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, скамеек, урн, а также возведение городских качелей. Особое внимание уделено улучшению внешнего вида территории путем озеленения.
Исполнителем проекта выступил ИП Артамошкин Александр Юрьевич. Ожидается завершить все запланированные работы до середины ноября текущего года.
Мария Филимонова
·Общество

Работы планируют закончить в ноябре этого года.
В омском сквере «Водников», расположенном в Советском округе, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству. По словам представителей администрации, стоимость контракта достигла приблизительно 3 млн рублей.
Программа благоустройства предусматривает укладку современной тротуарной плитки, установку уличных фонарей, работающих на солнечных батареях, скамеек, урн, а также возведение городских качелей. Особое внимание уделено улучшению внешнего вида территории путем озеленения.
Исполнителем проекта выступил ИП Артамошкин Александр Юрьевич. Ожидается завершить все запланированные работы до середины ноября текущего года.
Мария Филимонова