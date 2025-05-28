Встреча пройдет 2 июня, стороны обсудят меморандумы с позициями по урегулированию конфликта.

Москва подтвердила готовность ко второму раунду прямых переговоров с украинской делегацией, который запланирован на понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Российскую сторону вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

- Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения, - цитирует Лаврова российского МИДа.

По его словам, Москва выражает признательность Турции за предоставление переговорной площадки. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары продолжать посреднические усилия во время визита в российскую столицу.

Кроме того, российская сторона выразила надежду, что международные партнеры, заинтересованные в мирном процессе, поддержат проведение предстоящего раунда переговоров.

Напомним, что в первом раунде переговоров стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000», а также согласовали подготовку документов, отражающих позиции каждой стороны по вопросам устойчивого урегулирования конфликта.