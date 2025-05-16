Стороны договорились представить свое видение будущего прекращения огня.

Сегодня, 16 мая, состоялся первый раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, диалог носил конструктивный характер, и стороны уже достигли предварительных договоренностей.

– Уважаемые коллеги, прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты, – заявил Владимир Мединский.

Стороны договорились по вопросу обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, украинская делегация выступила с предложением о возможной встрече лидеров стран. Этот запрос российская сторона приняла к сведению.

Также в повестке встречи обсуждался вопрос прекращения огня. Было решено, что каждая из сторон подготовит и представит свои предложения по условиям прекращения боевых действий.

Представители России заявили, что в целом удовлетворены переговорами с Украиной и готовы продолжать контакты.