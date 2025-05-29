Омск-Информ
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·Общество

С завтрашнего дня в регионе начнет теплеть.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 мая, в Омске и Омской области температура установится в районе +14...+19 °C, по юго-западу +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Направление ветра юго-восточное, южное, его скорость составит 7-12 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится. 
Напомним, что завтра, 30 мая, в Омск и Омскую область придет потепление.
Мария Филимонова
·Общество

С завтрашнего дня в регионе начнет теплеть.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 мая, в Омске и Омской области температура установится в районе +14...+19 °C, по юго-западу +20...+25 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Направление ветра юго-восточное, южное, его скорость составит 7-12 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится. 
Напомним, что завтра, 30 мая, в Омск и Омскую область придет потепление.
Мария Филимонова